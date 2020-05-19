Hyundai Santa Fe получит очень стильный салон

Фото: Hyundai

В сети было опубликовано фото, иллюстрирующее интерьер обновлённого кроссовера.

На фотографии видно, что передняя панель в салоне останется практически без изменений. Так, центральные дефлекторы будут располагаться немного выше, а на их прежнем месте разместится шикарный сенсорный дисплей, который великолепно гармонирует с остальными элементами консоли. Отметим, что подобные решения использовались и для популярного Mercedes-Benz S-Class. Какие изменения ждут экстерьер – пока неясно.

Напомним, что китайская премьера актуального автомобиля модели Hyundai Santa Fe прошла ещё 2 года назад на одном из местных автосалонов. Его особенностью стало наличие биометрической системы идентификации водителя. Но, такая функция доступна только для китайской версии.

Автомобиль работает за счёт турбированного мотора с рабочим объёмом в 2.0 литра и мощностью в 245 лошадиных сил.