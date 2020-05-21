GMC Hummer получит съёмную крышу

Фото: GMC

Торговая марка GMC в скором времени планирует выпустить электрифицированный пикап Hummer, который, помимо внушающей мощности, получит весьма оригинальный дизайн. Так, сегодня стало известно, что одной из изюминок модели станет крыша с быстросъёмными панелями.

Отметим, что продажи этого пикапа должны стартовать осенью будущего года. В основе автомобиля будет положено сразу три электрифицированных силовых агрегата, которые имеют шокирующую мощность в тысячу лошадиных сил. До первой сотни пикап сможет разогнаться всего за 3 секунды. И это впечатляющий результат, учитывая форм-фактор авто.

Если верить последним утечкам информации, особенностью машины станет возможность снять панели крыши. Даже Т-образную балку удастся демонтировать, чтобы полностью открыть верх. Помимо этого, ожидается, что в салоне пикапа будет находиться шикарная мультимедийная система с довольно крупным сенсорным экраном. Но производитель пока эту информацию не подтверждает.