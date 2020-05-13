Dongfeng обновил конкурента Hyundai Creta

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Китайская автомобильная компания Dongfeng провела обновление на домашнем рынке своей популярной модели – компактного кроссовера AX4. Напомним, что этот «паркетник» позиционируется в «Поднебесной» как конкурент Hyundai Creta.

В рамках обновления Dongfeng AX4 получил модернизированный визуальный облик и расширенный опциональный список. Отличить реформенный кроссовер от дореформенного можно по менее выразительному переднему бамперу, который лишился больших противотуманок, а также другой решетки радиатора со слегка доработанной оптикой. В качестве двигателей для «паркетника» в КНР предложены: 1-литровый турбомотор на 129 «сил», работающий в связке с 6-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «роботом». Привод – только передний. Стоимость в Китае составляет от 75 тысяч 900 до 93 тысяч 900 юаней или от 785 тысяч до 970 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в России продажи кроссовера DFM AX4 должны были стартовать в начале 2020 года, но в итоге пока этого так и не произошло. Судя по ОТТС, китайский «паркетник» для РФ должен получить 1,6-литровый 117-сильный двигатель и МКПП, а также 1,4-литровый турбомотор для «топового» исполнения.