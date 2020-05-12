Что дешевле: купить Lada Vesta или собрать её по запчастям

Фото: “Лада.Онлайн”

Стоимость автомобилей в России продолжает расти. Купить новую машину, пусть даже отечественного автопрома, большинству жителей страны чаще всего не под силу.

Существует ли возможность сэкономить, получив в свое распоряжение “железного коня”? Автомобильный блогер «Андрей Макар» решил выяснить, что окажется дешевле: купить новую Lada Vesta в дилерском центре или же собрать её по запчастям своими руками.

В ходе своего исследования мужчина брал в расчет базовые запчасти, количество которых составило порядка 180 штук. Кроме того, он выяснил, что приобрести новый кузов и двигатель в сборе невозможно, поэтому ему пришлось мониторить б/у-объявления. Цены на остальные детали брались из электронных каталогов запчастей компаний «Exist» и «Автопитер».

Суммарно по подсчетам блогера, собирая «Весту» по запчастям, придется заплатить 1 миллион 452 тысячи 764 рубля (Exist) или 1 миллион 213 тысяч 727 рублей (“Автопитер”). В эти суммы входят затраты на кузовные детали в размере 684 тысяч 905 рублей или 583 тысячи 916 рублей. В категории моторный отсек указаны суммы в 271 тысячу 90 рублей или 263 тысячи 265 рублей. В категории «салон» значатся суммы в 129 тысяч 405 или 117 тысяч 365 рублей, а в «электрике»: 161 тысяча 426 или 129 тысяч 978 рублей. За ходовую часть придется выложить: 519 тысяч 129 или 372 тысячи 635 рублей в зависимости от магазина.

Таким образом, стоимость собранного вручную автомобиля Lada Vesta составила бы от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Так что приобрести машину в автосалоне, где за нее простят от 644 тысяч 900 до 964 тысяч 900 рублей, будет примерно в два раза дешевле.