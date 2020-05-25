Cadillac готов удивить инновационным автопилотом

Фото: Cadillac

Представители концерна General Motors рассказали, что в настоящий момент занимаются созданием улучшенной системы автопилота, ориентированной на полуавтоматическое управление ТС.

Так, представители руководства концерна уточнили, что по сравнению с актуальным автопилотаом, новинка порадует огромным количеством нестандартных и очень полезных решений. Программное обеспечение получит название Ultra Cruise. Однако, сроки внедрения этой разработки в серийные версии авто пока держатся в тайне.

Новый автопилот позволит отлучиться от управления автомобилем на магистралях и городских дорогах, а также будет эффективна в ряде других локаций. Напомним, что актуальный автопилот, который используется в Cadillac, позволяет только двигаться по магистралям, которые не имеют пересечений дорог. При этом, водитель может не держать руки на руле, так как видеосенсор отслеживает его взгляд и предупреждает, если он отвлёкся.