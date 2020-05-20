Быстрее «Vesta Sport»: в гараже найден ВАЗ-21106 «Желтая акула»

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Фото: Roma Urraco

Блогер Roma Urraco, специализирующийся на находках редких автомобилей, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии редкого седана ВАЗ-21106 «Желтая акула». Пробег спортивной 4-дверки составляет всего 883 километра. Автомобиль хранится в гараже, и, несмотря на покрытый плотным слоем пыли кузов, находится в очень хорошем состоянии. 

Напомним, что концепт-кар ВАЗ-21106 был представлен на Московском автосалоне (ММАС-1996). Машина получила название «Желтая акула». «Заряженная» версия 2110 проектировалась в соответствии с международным регламентом для участия в гонках. В будущем автомобиль успешно выступал в российских соревнованиях.

От обычной «десятки» ВАЗ-21106 «Желтая акула» отличается 2-цветным окрасом кузова, наличием пластикового аэродинамического обвеса с раздутыми арками, другой решетки радиатора, воздухозаборника на капоте, других зеркал, спойлера на крышке багажника и 15-дюймовыми колесами, обутыми в «слики». 

В интерьере автомобиля установлена иная приборная панель, спортивный руль с гидроусилителем фирмы ZF и сиденья «ковши» с подогревом», а также имеются электрические стеклоподъемники и черный потолок. 

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ВАЗ-21106 «Желтая акула». Автомобиль был создан фирмой «Мега-Лада» для участия в Московском автосалоне 1996 года. На прототипе был установлен двигатель на основе штатного 1,5-литрового мотора ВАЗ. Позже, на серийных «Ладах» 21106 будет установлен импортный агрегат Opel C20XE 16V мощностью 150 л.с. #lada #lada2110 #lada21106 #2110 #21106 #tuning #ladatuning #vaz #vaz2110 #yellow #drive2 #youngtimer #barnfind #timecapsule #ваз #ваз2110 #капсулавремени #лада #лада2110 #десятка

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По подвеске седан пережил ряд изменений, в том числе заниженный до 170 мм клиренс, увеличенную колесную базу и расширенную на 76 мм колею. 

Желтый прототип, выпущенный в единичном экземпляре, комплектовался 1,5-литровым двигателем на спецподрамнике. Спустя некоторое время на 21106 начали устанавливать 2-литровый двигатель C20XE на 150 лошадиных сил от Opel. Ассистировала этому агрегату 5-ступенчатая механическая трансмиссия. 

С места до первой «сотни» ВАЗ-21106 «Желтая акула» разгонялся за 9,5-секунды, что на 0,1-секунды быстрее, чем сейчас делает самая дорогая и современная модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta Sport. 

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