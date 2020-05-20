Быстрее «Vesta Sport»: в гараже найден ВАЗ-21106 «Желтая акула»

Фото: Roma Urraco

Блогер Roma Urraco, специализирующийся на находках редких автомобилей, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии редкого седана ВАЗ-21106 «Желтая акула». Пробег спортивной 4-дверки составляет всего 883 километра. Автомобиль хранится в гараже, и, несмотря на покрытый плотным слоем пыли кузов, находится в очень хорошем состоянии.

Напомним, что концепт-кар ВАЗ-21106 был представлен на Московском автосалоне (ММАС-1996). Машина получила название «Желтая акула». «Заряженная» версия 2110 проектировалась в соответствии с международным регламентом для участия в гонках. В будущем автомобиль успешно выступал в российских соревнованиях.

От обычной «десятки» ВАЗ-21106 «Желтая акула» отличается 2-цветным окрасом кузова, наличием пластикового аэродинамического обвеса с раздутыми арками, другой решетки радиатора, воздухозаборника на капоте, других зеркал, спойлера на крышке багажника и 15-дюймовыми колесами, обутыми в «слики».

В интерьере автомобиля установлена иная приборная панель, спортивный руль с гидроусилителем фирмы ZF и сиденья «ковши» с подогревом», а также имеются электрические стеклоподъемники и черный потолок.

По подвеске седан пережил ряд изменений, в том числе заниженный до 170 мм клиренс, увеличенную колесную базу и расширенную на 76 мм колею.

Желтый прототип, выпущенный в единичном экземпляре, комплектовался 1,5-литровым двигателем на спецподрамнике. Спустя некоторое время на 21106 начали устанавливать 2-литровый двигатель C20XE на 150 лошадиных сил от Opel. Ассистировала этому агрегату 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

С места до первой «сотни» ВАЗ-21106 «Желтая акула» разгонялся за 9,5-секунды, что на 0,1-секунды быстрее, чем сейчас делает самая дорогая и современная модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta Sport.