BMW отзывает свои седаны в России

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В профильном ведомстве опубликованы данные о новой кампании по отзыву. За неё опять отвечает торговая марка BMW, утверждая, что у части реализованных седанов могут быть проблемы с подушками безопасности водителя.

Речь идёт про автомобили 2-Series. Условиям акции соответствуют те экземпляры, которые продавались в нашей стране с конца весны и по март текущего года. В общей сложности планируется провести диагностику 61 автомобиля.

Сообщается, что в случае аварийной ситуации подушка безопасности может разорваться. В результате её защитные свойства будут полностью уничтожены, за счёт чего значительно снижается общий уровень безопасности водителя. Помимо этого, утечка горячего газа из подушек может стать причиной дополнительных травм.

В настоящий момент дилеры связываются со всем владельцами указанных машин, указывая на необходимость отправиться в сервисный центр, где бесплатно будет произведена диагностика и замена подушек безопасности.