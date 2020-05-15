Acura может отказаться от большого седана RLX

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В сети появилась информация о том, что крупногабаритный седан североамериканской линейки Acura сойдёт с конвейера уже до конца текущего года. Представители фирмы полагают, что таким образом им удастся укрепить позиции ключевых моделей, включая паркетники.

Стоит отметить, что это весьма ожидаемое решение, так как за последние годы динамика продаж модели RLX в Соединённых Штатах постепенно сокращалась. Так, если 7 лет назад фирме удавалось продавать более 5 тысяч седанов, то спустя всего 3 года количество проданных авто сократилось вплоть до полутора тысяч. В прошлом году уровень реализации и вовсе упал до 1 тысячи 19 моделей. И это притом, что кроссоверы торговой марки расходятся в Америке тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.

Что касается других рынков, то на них RLX пока останется доступным. Напомним, что под его капотом может работать мотор на 3. 5 литра с отдачей в 314 лошадиных сил или же двигатель с таким же объёмом в сочетании с тремя электрифицированными агрегатами, обеспечивающими в общей сложности 382 лошадиные силы. Цены на авто стартуют от 4 миллионов рублей.