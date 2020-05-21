Acura готовит спорткар с мотором V6

Фото: Acura

Уже через несколько дней японская торговая марка представит улучшенную модификацию седана модели TLX второго поколения.

Так, в сети был опубликован тизер на этот автомобиль, который получит приставку в названии Type S. Особенностью новой генерации станет наличие наддувного мотора с шестью цилиндрами. Примечательно, что этот седан станет первым за последнее десятилетие автомобилем бренда, который получит оспортивленную версию. И, похоже, что турбированный агрегат с ёмкостью в 3.0 литра станет не единственным нововведением.

Если верить экспертам, седан будет форсирован до 400 лошадиных сил. Помимо этого, ожидается, что двигатель будет сочетаться с фирменной SH-AWD. Все остальные подробности, включая стоимость спорткара, вероятнее всего удастся узнать только 28 мая, в день дебюта модели.