Завод Mazda возобновил производство автомобилей в России

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Представители производственной площадки торговой марки Mazda, которая располагается во Владивостоке, сообщили о запуске конвейера.

Производство было возобновлено ещё вчера. Таким образом, площадка пробыла на карантине ровно неделю. При этом, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация ещё не нормализовалась, фирма решила, что целесообразнее будет не продлевать простой. Однако, действия руководства находятся в законном поле, так как разрешение на запуск конвейера лично предоставили члены правительства Приморского края.

В настоящий момент на предприятии были предприняты серьёзные меры для того, чтобы не допустить распространение инфекции. Более того, было принято решение о том, что большая часть офисных сотрудников (около 98 процентов) останется работать в домашнем режиме.