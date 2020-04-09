Volkswagen Teramont получил версию R-Line

Фото: Volkswagen

Большой кроссовер Volkswagen Atlas, известный на российском авторынке под названием Teramont, получил новую «заряженную» модификацию R-Line.

В новом исполнении автомобиль отличается от обычного «Атлас» наличием оспортивленного аэродинамического обвеса, в который входят модернизированный передний бампер, пороги, выкрашенные в цвет кузова, фальшпатрубки выхлопа нового дизайна, а также 20- или 21-дюймовые колесные диски оригинальной формы.

Интерьер нового Volkswagen Atlas R-Line изменился по-минимуму. В списке отличий значатся лишь небольшие элементы декора интерьера: появление стальных накладок на педали, новой отделки руля перфорированной кожей и «приборки» со спортивной графикой.

В качестве движущей силы для модификации R-Line выступит «топовый» агрегат VR6 на 3,6-литра, выдающий 280 лошадиных сил. Мотор функционирует в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Прием заказов на Volkswagen Atlas R-Line в США уже начался. За кроссовер просят от 39 тысяч 700 долларов или 2 миллиона 980 тысяч рублей.