Volkswagen окончательно избавился от укороченного Polo-седана

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen сняла с производства свой субкомпактный седан Ameo, продающийся только на индийском авторынке. Фактически данная модель представляет собой укороченную версию хорошо известной в России 4-дверки Polo-седан. В продажу в Индии Volkswagen Ameo вышел четыре года назад. Автомобиль разрабатывался специально для этого рынка.

Длина седана составляла чуть менее 4 метров, чтобы подходить под условие сниженного транспортного налога. Несмотря на популярность автомобилей этого сегмента среди индийцев, укороченный «Поло» провалился. С 2016 года дилеры реализовали всего 60 тысяч таких машин, что не соответствует объемам продаж большинства конкурентов, одним из которых является Suzuki Dzire (седан Swift).

Стоимость Volkswagen Ameo составляла 524 тысячи рупий или 523 тысячи рублей по актуальному курсу. Четырехдверка комплектовалась 1,2-литровым бензиновым двигателем на 75 лошадиных сил при 110 Нм момента, а также 1,5-литровым «турбодизелем» на 110 «сил» и 250 Нм. В качестве трансмиссий предлагались 5-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «автомат».