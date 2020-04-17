Компания Tesla большими усилиями постаралась запустить свой новый кроссовер Model Y раньше намеченного срока. В итоге это у нее получилось, но сказалось на качестве сборки. На днях один из первых владельцев этого электрического SUV рассказал и показал, в каком виде ему доставили новенький электрокар.

Автомобиль, стоимость которого переваливает за отметку в 40 тысяч долларов, имеет сразу несколько различных заводских дефектов, затрагивающих не только интерьер, но и экстерьер и даже колесные диски.

Самой главной проблемой владелец дефектного Model Y называет дверь багажника, электропривод которой не способен ее поднять. Колесные диски кроссовера имеют крупные царапины, а в салоне видны следы краски на дверных картах и передней панели.

Автомобиль был отправлен его новому владельцу через новую услугу бесконтактной доставки, которую разработали из-за пандемии. По этой причине он не смог предъявить претензии при получении и осмотре машины, но уже обратился к представителям компании, которые пока не готовы забрать автомобиль на проверку и исправление неисправностей из-за ограничений, связанных с распространением вируса.

При этом владелец дефектного Tesla Model Y отмечает, что по-прежнему является поклонником компании «Тесла», но советует в будущем тщательнее следить за качеством отправляемых покупателям машин.