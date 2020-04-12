В России подорожали автомобили марки Ravon

Фото: Ravon

Компания Ravon в ожидании смены шильдиков на Chevrolet подняла цены на весь свой модельный ряд. Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на портал «Цена Авто», автомобили узбекского автопроизводителя в России выросли на сумму от 52 до 87 тысяч рублей.

Минимальное подорожание затронуло хэтчбек Ravon R2, который прибавил от 52 до 56 тысяч рублей. Седан Nexia R3 увеличился в цене на 60 – 67,5 тысяч рублей. Максимальный рост зафиксирован за седаном R4, который в зависимости от комплектации подорожал на сумму от 78 до 87 тысяч рублей.

Отныне стоимость модели Ravon R2 составляет от 698 до 753 тысяч рублей. За Ravon R4 просят от 756 тысяч до 842 тысяч 900 рублей. Стоимость Ravon Nexia R3 с учетом переписанного прайс-листа теперь равна от 730 тысяч 500 до 815 тысяч 500 рублей.

Напомним, что в последний раз цены на автомобили Ravon в России росли в конце марта, когда весь модельный ряд узбекской марки подорожал на 7 – 35 тысяч рублей.