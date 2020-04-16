В России на 10% выросли продажи люксовых автомобилей

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В сети были опубликованы статистические данные за первый квартал текущего года.

Как оказалось, за этот временной промежуток россияне приобрели около трёх сотен респектабельных автомобилей, которые относятся к сегменту Luxury. Если сравнивать с результатами прошлого года, то чистый прирост составил 10 процентов. И это весьма впечатляющий результат учитывая, что начало года многие бренды начинают с падений продаж. А, ввиду того, что сейчас в стране действует режим самоизоляции и многие россияне потеряли свои привычные доходы, результат сегмента радует.

Самыми популярными машинами являются Mercedes-Benz Maybach S-Class. На эту модель приходится примерно 40 процентов от общих продаж. Помимо этого, большим спросом пользовались премиальные авто таких брендов, как Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin и Ferrari.