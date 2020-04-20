В РФ отзывают около 500 автомобилей Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на Росстандарт, компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 единиц автомобилей E-Class, реализованных в стране в период с мая 2018 по апрель 2019 года.

Причина сервисной кампании – несоответствие спецификации эластомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора.

Уполномоченные представители Mercedes-Benz оповестят всех владельцев попавших под отзыв автомобилей о необходимости предоставления своего транспортного средства в ближайший сервисный центр, где с ним будут проведены бесплатные ремонтные работы.