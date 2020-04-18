«УАЗ» напомнил о «Буханке» с гидропневматической подвеской

Фото: УАЗ

Компания «УАЗ» через собственную пресс-службу напомнила подписчикам своих страниц в популярных соцсетях о необычной версии «Буханки», которой так не удалось встать на конвейер. Речь идет о специальной санитарной модификации с индексом УАЗ-452 ГП, которая получила революционную по тем временам гидропневматическую подвеску.

Основой для первого «УАЗ» повышенной комфортности стал неизвестный европейский автомобиль, оснащенный «хитроумной конструкцией и фантастической плавностью хода».

Первый опытный образец УАЗ-452 ГП сошел с конвейера в январе 1963 года. Им стала санитарная «Буханка», предназначенная для скорой медицинской помощи.

Автомобиль прошел длительные испытания, в ходе которых преодолел почти 20 тысяч километров, 15 тысяч из которых – с полной загрузкой и по не самым хорошим дорогам. Несмотря на ухабы находиться в салоне машины можно было весьма комфортно, даже не держась за поручни.

Тем не менее, до конвейера «Буханка» с гидропневматической подвеской так и не добралась. Было решено, что конструкция такой подвески является слишком сложной в производстве, поэтому предпочтение было отдано привычным рессорам.