Toyota подготовила авто специально для девушек

Фото: Toyota

Сегодня на рынок вышел новый автомобиль, который ориентирован на женскую аудиторию.

Новинка носит маркетинговое имя Toyota Passo Moda Charm. От базовой модификации модель отличается необычным оформлением. В салоне владелицу порадует обивка из шикарного кожзама с контрастными вставками. Водительское кресло оснащено функцией подогрева. Кузов автомобиля может быть не только розовым, но и нейтральным, таким как бежевый или зелёный. Однако, фирма утверждает, что акцент был сделан на том, чтобы машина стала идеальным выбором именно для прекрасной половины человечества.

Под капотом стильного хэтча располагается литровый атмосферник с мощностью в 69 лошадиных сил. Стоимость новинки стартует от 1 миллиона рублей. Будет ли доступна модель в нашей стране – пока неясно.