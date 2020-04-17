Toyota GR Supra получила новый пакет доработок

Фото: Toyota

Представители немецкого ателье Manhart сообщили о том, что подготовили для модели Toyota GR Supra новый пакет доработок.

В продажу обновление поступит под индексом GR450. Отметим, что в самой мощной версии автомобиль оснащается трёхлитровым мотором с отдачей в 340 лошадиных сил. Однако, с помощью немецких доработок машина может быть форсирована вплоть до 450 лошадиных сил. Чтобы реализовать это, специалисты ателье используют улучшенный блок управления, а также устанавливают новую выхлопную систему, которая имеет активные заслонки, а глушители изготовлены из качественной нержавейки.

Помимо этого, сообщается, что автомобиль может быть оборудован специальной системой, которая позволит управлять заслонками выхлопа с помощью кнопок круиз-контроля. Помимо технических доработок, в пакет входят и стилистические особенности. В частности, автомобиль может получить виниловые полосы, а также шикарные двадцатидюймовые диски с матовой или глянцевой поверхностью.