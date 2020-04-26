ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле

Кризисные явления, затронувшие и автомобильный рынок России, продолжают оказывать негативное влияние на ценовую политику автопроизводителей. Редакция Daily-Motor.Ru, проанализировав прайс-листы всех автомобильных компаний, продающих кроссоверы в РФ, составила список самых дешевых моделей этого сегмента по состоянию на апрель 2020 года.

Lada 4×4 3 дв.

Открывает наш ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России давний лидер этого рейтинга – 3-дверный внедорожник Lada 4×4. Цена базовой комплектации этой отечественной модели составляет от 559 тысяч 900 рублей, что на 36 тысяч рублей дороже, чем было месяцем ранее.

Chevrolet Niva (Lada Niva)

На второй позиции, как и месяцем ранее, расположился Chevrolet Niva, готовящийся сменить шильдики на Lada. За начальную версию этого внедорожника просят в апреле от 688 тысяч рублей (+17 тысяч рублей в сравнении с мартом).

Lifan X50

ТОП-3 замыкает китайский переднеприводный кроссовер Lifan X50, который до сих пор не распродал остатки машин 2018 года. При этом машин новых модельных годов этой модели в России сейчас на найти. За «паркетник» просят от 689 тысяч 900 рублей без учета маркетинговых предложений.

Renault Duster и Chery Tiggo 3

Четвертая и пятая строчки в рейтинге самых дешевых SUV в России, составленном журналистами Daily-Motor.Ru, достались моделям Renault Duster и Chery Tiggo 3.

Минимальная стоимость французского кроссовера по состоянию на апрель 2020 года составляет 719 тысяч рублей, а «китайца» – от 749 тысяч 900 рублей.