Стартовал выпуск внедорожного пикапа Lada 4×4

Фото: Lada 4×4 Club

Партнер компании «АвтоВАЗ» – «ВИС-Авто» – приступил к сборке спецверсии Lada 4×4 с бортовой платформой и большими покрышками низкого давления. Автомобиль спроектирован на платформе пикапа ВИС-23461. Новая модификация российского внедорожника предназначена для поездок в жестких условиях.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, основные технические характеристики нового внедорожного пикапа Lada 4×4 сопоставимы с обычным внедорожником. Исключением является лишь наличие больших шин низкого давления и бортовых редукторов.

Машина оснащена независимой пружинной подвеской с полным приводом и блокировкой дифференциала, а также редукторами и мостами, которыми комплектуется модель Lada 4×4 Bronto. Приводит в движение внедорожный пикап 1,7-литровый бензиновый двигатель на 83 лошадиные силы от обычного внедорожника. В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая МКПП.

В интерьере автомобиля установлена приборная панель от Lada Priora, более комфортные сиденья с улучшенной боковой поддержкой, блок экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», а также улучшенная система отопления и вентиляции.