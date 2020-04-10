Семиместный кроссовер DFM 580 для РФ будут собирать в Беларуси

Фото: DFM

Ранее в этом году компания Dongfeng получила сертификат Одобрения типа транспортного средства на 7-местный кроссовер DFM 580, позволяющий начать его продажи в России.

Согласно информации, опубликованной в документе, производство этой модели будет вестись не на мощностях завода DFSK Motor в Китае, как ожидалось, а на белорусском предприятии «Юнисон». На этом же заводе собирают автомобили еще одного китайского бренда – Zotye.

Что касается технического оснащения DFM 580, то он получит под капот 1,8-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Также ожидается появление в России версии этой модели, укомплектованной 1,5-литровым турбомотором и вариатором.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», представители Dongfeng пока не комментируют информацию о производстве моделей DFM на заводе «Юнисон». Само предприятие также пока не выпускает такие автомобили.