Renault поддержит собственную дилерскую сеть в РФ

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Российский офис компании Renault сообщил о намерении помочь собственной дилерской сети в нынешних неблагоприятных для авторынка условиях.

В компании подчеркивают, что дилерская сеть компании в России является одной из лучших среди автомобильных производителей в стране, поэтому Renault Россия приложит все усилия для того, чтобы помочь дилерам «пережить» кризис, сохранив самый высокий уровень сервиса.

Согласно статистике, по состоянию на январь 2020 года в России насчитывается 145 официальных дилерских центров, принадлежащих компании Renault.

За два первых месяца нынешнего года продажи французского автоконцерна в РФ составили 18 тысяч 416 автомобилей, что на 13% выше, чем было годом ранее.