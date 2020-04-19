Новый Mitsubishi Outlander показали на первых изображениях

Фото: Motor1

Компания Mitsubishi готовит к выходу новую генерацию своего популярного кроссовера Outlander. Презентация новинки должна состояться чуть меньше, чем через полгода. Официальных подробностей относительно этой модели пока практически нет, но известно, что автомобиль точно будет спроектирован на платформе альянса Renault-Nissan.

Накануне на портале «Motor1» появились первые неофициальные рендерные изображения, демонстирующие возможный дизайн нового Outlander. Судя по ним, кроссовер получит узнаваемую 2-уровневую оптику, габаритную решетку радиатора и массивные бамперы.

Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но предполагается, что новинку оснастят помимо классических ДВС гибридными силовыми установками, в которых будет иметься возможность подзарядки АКБ от бытовой электросети.

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в продаже и в России, но не раньше 2021 года. Кроссовер будут выпускать на том же предприятии, где сейчас ведется сборка актуальной модели – на заводе в Калуге.