Новый BMW 2-Series Active Tourer появится в конце года

Фото: BMW

Немецкий автопроизводитель занимается тестированием нового минивэна второго поколения.

Если верить источнику, то в основе транспортного средства будет положена платформа FAAR, что позволило сохранить габаритные размеры. А вот колёсная база станет больше, хотя, пока достоверно неясно, насколько. В продажу новинка поступит только в пятидверной модификации.

Под капотом нового BMW 2-Series Active Tourer будет располагаться полуторалитровый мотор на бензине, форсированный до 118 лошадиных сил. Альтернативой станет силовая установка с мощностью в 188 лошадиных сил, которая имеет рабочий объём в 2.0 литра. Ожидается, что дебют на мировой арене состоится уже в конце текущего года. Немецкая фирма хотела провести мероприятие на одном из автосалонов. Но, пока ситуация с карантином не прояснится, строить планы компания не хочет.