Mercedes-Benz SL переделали в электрокар

Фото: Mercedes-Benz

Британская компания The SL Shop выпустила первый в мире электрифицированный автомобиль модели Mercedes-Benz SL.

В основе новинки положен классический родстер 350 SL. При этом, отмечается, что этот автомобиль мастерская получила в крайне скверном состоянии. Поэтому изначально специалистам пришлось работать над каждой деталью. Мастерам удалось восстановить все спецификации в соответствии с заводскими решениями. Все, за исключением силового агрегата.

Так, за основу вместо атмосферника на 3.5 литра были положены два электрических агрегата, которые сочетаются с аккумуляторным блоком от Tesla. Сообщается, что на одном заряде автомобиль может преодолеть до 240 километров расстояния. При этом, вес электрокара всего на 100 килограммов больше классического родстера.

Отметим, что очередной эксперимент в отношении авто Mercedes-Benz лишь подтверждает факт того, что переделка устоявшейся классики в экологичные транспортные средства – это новый тренд, который постепенно покоряет все автомобильные рынки мира.