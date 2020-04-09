Lincoln Navigator защитили от пуль и гранат

Фото: Lincoln

Знаменитая компания Inkas, которая специализируется на производстве бронированных авто, представила свой новый шедевр.

На этот раз фирма занялась доработкой автомобиля Lincoln Navigator. В его основе была положена удлинённая модификация, работающая за счёт турбированного силового агрегата на 3.5 литра. Двигатель форсирован до 456 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней.

Отметим, что машина получила защиту в соответствии со стандартом BR6. По всему периметру были усилены кузовные элементы. Помимо этого, модернизирована защита днища и моторный отсек. Машина укомплектована прочными пуленепробиваемыми окнами, а также бортовой электроникой, позволяющей защититься от электромагнитных импульсов. Все остальные характеристики бронированной модели остаются такими же, как и у традиционного внедорожника.