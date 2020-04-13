Кроссовер Geely Coolray получит спорт-версию Pro

Фото: Geely

Компания Geely анонсировала скорый старт продаж новой версии кроссовера Binyue, известного на российском авторынке под названием Coolray. Автомобиль получит спортивную модификацию Pro.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, продажи «заряженной» версии Coolray в Китае стартуют уже в ближайшее время. Судя по появившимся в Сети снимкам, кроссовер визуально практически не будет отличаться от доступной в России модификации Flagship Sport. Исключением станут лишь красные тормозные суппорта, диски черного цвета и мелкие детали кузова.

В «Поднебесной» версию Pro можно будет заказать для модификации кроссовера c 1,5-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил, гибридной силовой установкой на 190 «сил» и розеточному гибриду на 258 «лошадей».

Технические характеристики нового Geely Binyue Pro должны рассекретить уже 15 апреля, когда новая модификация появится в продаже в Китае.

Напомним, что в России кроссовер Geely Coolray продают с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил. За «паркетник» просят от 1 миллиона 290 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей.