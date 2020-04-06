Компании Aston Martin не хватает денег

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Пандемия резко усугубила материальное положение автомобильного бренда, которое и без того было не самым лучшим.

Совладелец Формулы-1 недавно сделал крупные инвестиции в развитие торговой марки Aston Martin. Сумму в размере более 650 миллионов долларов руководство собиралось потратить на повышение рентабельности бизнеса. Однако, эксперты полагают, что этих денег не хватит на реализацию задуманного, так как финансовое положение фирмы «подкосила» коронавирусная инфекция. Ведь уже сейчас акции компании вновь провались на 9.3 процента.

В общей сложности стоимость ценных бумаг Aston Martin сократилась на 60 процентов. Финансирование со стороны миллиардера должно было восстановить баланс, однако, британцам вновь не хватает финансовых возможностей для поддержания конкурентоспособности на рынке. В частности, из-за эпидемии им пришлось отложить презентацию своего кроссовера на неопределённый срок. А ведь именно на эту модель фирма возлагает большие надежды.