Haval анонсировал выход нового внедорожника H5 в России

Китайская автомобильная марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, анонсировала выход в продажу в России своего нового рамного внедорожника H5. Сборкой новинки, которая является преемником некогда популярной модели Great Wall Hover H5, занимается предприятие бренда в Тульской области.

В пресс-службе «Хавейл» отмечают, что сочетание внедорожных способностей, просторного и удобного салона, высокого уровня оснащения и утилитарных свойств делает H5 одной из самых привлекательных моделей в массовом сегменте.

Внедорожник Haval H5 выйдет в продажу в России с 2-литровым бензиновым турбомотором на 150 и 177 лошадиных сил. Пару обоим агрегатам составит 6-ступенчатая МКП и система полного привода.

Напомним, что ранее редакция Daily-Motor.Ru сообщала о намерении Haval защитить модель H5 от коррозии. При производстве автомобиля будут применяться технологии антикоррозионной обработки, которые задействуют при выпуске флагманской модели H9.

Цены и комплектации нового Haval H5 обещают объявить вместе со стартом продаж, который запланированы на май-июнь 2020 года.