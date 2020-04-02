«Горячей» версии кроссовера Stelvio не будет

Фото: Alfa Romeo

В интервью руководитель отдела маркетинга автомобильного бренда заявил, что автомобиль Stelvio не получит усовершенствованной версии.

Представитель Alfa Romeo рассказал, что «горячая» модификация GTA не способна принести модели Stelvio ожидаемые характеристики. Сама линейка подразумевает то, что автомобиль получит шикарные способности для поездок по треку. Что касается данной модели, то кроссовер имеет слишком высокий центр тяжести и просто не способен использоваться в модифицированной версии, как спорткар. У него никогда не будет высокой устойчивости и острой реакции.

По всей видимости, в ближайшее время приставка GTA будет красоваться только на кузовах автомобилей Giulia. Более того, приобрести такую модель сможет далеко не каждый, так как машины выйдут в продажу в количестве всего 500 экземпляров. Напомним, что под капотом этих авто установлен мощный мотор с объёмом в 2.9 литра, форсированный до 540 лошадиных сил.