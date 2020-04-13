Ferrari показала впечатляющую прибыль

Фото: Ferrari

Итальянская компания сообщила, что прошлый финансовый год закончила с большой прибылью. Так, доход от каждого проданного экземпляра авто составил 86 тысяч евро.

Несмотря на общее снижение продаж прошлого года, успехи элитного бренда сложно назвать плохими. Учитывая, что всего за 2019 год фирме удалось реализовать более 101 тысячи автомобилей, можно говорить о внушительной прибыли. В отчёте компании написано, что она смогла добиться столь высоких результатов за счёт использования инновационных решений и грамотного маркетинга.

Справедливости ради, стоит отметить, что 2 года назад выручка фирмы была больше. Тогда с каждого авто им удавалась зарабатывать на 369 евро больше. А вот с какими результатами фирма закончит текущий финансовый рынок, неясно. Ведь эпидемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в планы производителя.