Changan готовит конкурента российскому UAZ Hunter

Китайская автомобильная компания Changan зарегистрировала в Роспатенте товарный знак – Hunter.

Информации о том, планируется ли вывод в продажу в России новой модели под этим названием, либо же его получит один из действующих автомобилей – пока неизвестно.Напомним, что сейчас название «Хантер» использует в России внедорожник «УАЗ».

В линейке Changan в России на сегодняшний день имеется четыре кроссовера: CS35, CS35 Plus, CS55 и CS75 FL. Стоимость автомобилей находится в диапазоне от 879 тысяч 900 до 1 миллиона 449 тысяч 900 рублей.

Во второй половине этого года список SUV-моделей марки пополнится новым «паркетником» Uni-T, презентация которого была запланирована на мартовский Женевский автосалон.