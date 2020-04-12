Бюджетный аналог Chevrolet Cruze вышел в продажу

Фото: Xcar

Компания Chevrolet вывела в продажу обновленную версию своего седана Monza, представляющего удешевленный аналог модели Cruze последней генерации. Автомобиль в рамках рестайлинга получил ряд визуальных доработок, а также обзавелся расширенным списком опций и дополнительными комплектациями.

Напомним, что официальный дебют Chevrolet Monza состоялся в конце 2018 года. Длина 4-дверки оказалась на 36 мм меньше, чем Cruze, составив 4630 мм. Размер колесной базы был равен 2640 мм (-60 мм по сравнению с Cruze).

Обновленный Chevrolet Monza предложен покупателям в двух новых цветах кузова. От предшественника седан также отличается наличием декоративных пластиковых накладок и другими материалами отделки.

В спортивных модификациях Redline и RS реформенный Monza получил новые решетку радиатора, боковые зеркала и легкосплавные колеса глянцевого черного цвета.

В обновленном седане впервые для этой модели появились дополнительные опции, доступные для автомобилей классом выше, включая систему автоматического торможения, камеры кругового видеообзора и адаптивный «круиз».

Приводит в движение седан прежний 1,5-литровый атмосферный двигатель на 114 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбомотор на 150 «сил», доступный для версии RS. В качестве трансмиссий предложены 6-скоростная «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Цены на Chevrolet Monza 2021 модельного года в Китае стартуют от 83 тысяч 900 юаней или 880 тысяч рублей по текущему курсу. Стоимость Chevrolet Cruze в «Поднебесной» значительно дороже – от 100 тысяч 900 юаней или 1 миллион 58 тысяч рублей.