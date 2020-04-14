Фото: Byton

В китайском городе Нанкин началась сборка шикарных электрифицированных кроссоверов, изюминкой которых является необычно большая приборная панель.

Сообщается, что первой партии кроссоверов предстоит пройти специальные ресурсные испытания, после чего будут открыты продажи. Ориентировочно это состоится в середине текущего года. Что касается самого завода Byton, то в реализацию проекта было вложено более 11 миллиардов юаней. Планируется, что ежегодно с конвейера будет сходить более 300 тысяч автомобилей.

Напомним, что первый электрифицированный премиальный автомобиль марки был представлен 2 года назад. Ключевой особенностью является дисплей с диагональю в 48 дюймов. Он будет объединять приборную доску с экраном мультимедийного комплекса. Работать кроссовер M-Byte будет за счёт электрического силового агрегата с мощностью в 272 лошадиные силы. За автономность работы отвечает аккумулятор на 72 киловатта в час. Это даст возможность автомобилю проехать около 430 километров пути. Полноприводная модификация будет иметь силовую установку, форсированную до 408 лошадиных сил. Пробег составит до 505 километров.