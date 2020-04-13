BMW не собирается отказываться от седанов

Фото: BMW

Несмотря на то, что сейчас в сегменте атвопрома наибольшей популярностью пользуются представители SUV, главный дизайнер немецкой марки заявил, что фирма не собирается отказываться от седанов. Он полагает, что часть из них до сих пор в моде.

Отметим, что именно компанию BMW можно назвать первопроходцем в линейке купеообразных кроссоверов. Они заслужили такого звания, выпустив на рынок модель Х6. Однако, несмотря на головокружительный успех такого форм-фактора, от седанов бренд отказываться не планирует, намекая на то, что всегда найдутся люди, которые хотят не только практичный, но и изысканный автомобиль.

Помимо этого, главный дизайнер торговой марки отметил, что на некоторых рынках седаны пользуются большой популярностью за счёт своей элегантности и обилия инновационных решений, хотя американцы, как и европейцы, нередко отдают выбор в пользу универсальных кроссоверов.