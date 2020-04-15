Audi вывела на тесты новый электромобиль

Фото: Audi

Немецкая компания Audi выпустила на тестирование свой новый электрокар.

Речь идёт про электрифицированный паркетник модели Q4 E-Tron. Местом для текущих испытаний стала Швеция. Напомним, что в основе этого кроссовера положена модульная платформа модели МЕВ. Примечательно, что именно на этой тележке в дальнейшем будут выпускаться все электрифицированные машины бренда.

Уже известно, что автомобиль оснащён сразу двумя моторами с общей отдачей в 300 лошадиных сил. Система полного привода должна сделать эту модель особенно привлекательной для покупателей. К тому же, кроссовер характеризуется и неплохими показателями динамики. Так, до первой сотни авто разгоняется за 6 секунд. А полностью заряженного аккумулятора должно хватить на преодоление расстояния в 450 километров.

Если верить источнику, электрический паркетник встанет на конвейер менее, чем через год.