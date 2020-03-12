Все кроссоверы Volvo теперь имеют бронированные версии

Фото: Volvo

Дополнительную защиту отныне имеют паркетники модели ХС40 и ХС60.

Сообщается, что для внедрения модернизированных изменений производитель был вынужден обратиться к профильным бразильским специалистам, ориентированным на защиту автомобилей. Стало известно, что в новой версии кроссоверы будут изготовлены из высокопрочной стали с толщиной вплоть до трёх миллиметров, а толщина стёкол составит около 20 миллиметров.

Пока что неизвестно, к какому классу защиты будут принадлежать кроссоверы бренда. Однако, сообщается, что компания не вносила никаких изменений в силовую структуру. Соответственно, в моделях будут работать те же моторы, подвеска и тормоза. А вот дверные петли и стеклоподъёмники были значительно усилены.

В первую очередь новые версии кроссоверов были созданы для рынка Бразилии, где, к сожалению, преступность находится на высоком уровне. Но, возможны поставки таких авто по всему миру. Стоимость новой версии будет в среднем на 15 процентов больше от базовой модификации. Если спрос на бронированные паркетники будет стабильно высоким, то фирма обещает усилить защиту своих седанов и универсалов.