Volkswagen вывел на рынок кроссовер-кабриолет T-Roc

Фото: Volkswagen

Уже в конце будущей недели в дилерских центрах домашнего рынка появятся новые паркетники торговой марки по цене от 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Отметим, что разработчики позиционируют этот автомобиль, как первый кроссовер в форм-факторе кабриолета в компактном классе. Отметим, что открытая модификация была представлена ещё летом прошлого года. Процесс складывания крыши занимает всего полминуты. Запустить его можно как с панели, так и с брелока. Колёсная база кабриолета была увеличена на 4 сантиметра. Но общие габариты авто уменьшились. Поэтому объём багажника был сокращён до 284 литров.

Под капотом паркетника будет работать литровый и полуторалитровый агрегаты с отдачей в 115 и 150 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с коробками механического типа на 6 ступеней. Также возможен вариант с установкой роботизированной трансмиссии. В базовую комплектацию входят диски на 17 дюймов. Также можно выбрать версии с дисками на 19 дюймов.