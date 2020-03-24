Volkswagen останавливает работу заводов в России

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Представители компании Volkswagen сообщили о том, что вынуждены закрыть заводы в Калуге и нижнем Новгороде.

Но, причиной такого решения является не боязнь распространения заболевания коронавируса среди работников, а банальная нехватка комплектующих, которые должны были поставляться из Европы.

По предварительной информации, производственные массивы должны быть активизированы 10 апреля. Однако, фирма не исключает, что запуск заводов может быть отсрочен. Всё будет зависеть от того, как сильно будет прогрессировать пандемия и будет ли вообще. Если количество заболевших будет сокращаться, карантин во многих странах отменят, возобновится международное сообщение и заводы смогут получить необходимые им изделия для сборки авто.