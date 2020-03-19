Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году

Фото: Volkswagen

Новый компактный кроссовер немецкой компании поступит в продажу не раньше, чем в будущем году. Эту информацию подтвердили официальные представители бренда.

Напомним, что за разработку новых решений для машины отвечает бразильское подразделение торговой марки. В основе автомобиля будет положена платформа модели MQB-А0. Таким образом, колёсная база транспортного средства составит 2 метра 56 сантиметров.

В салоне будет красоваться современная приборная доска цифрового типа, крупный сенсорный экран для информационно-развлекательной системы, а также прочая современная техника. Под капотом авто будет работать мотор с мощностью в 114 лошадиных сил, объёмом в 1.0 литра. Ему альтернативой станет агрегат с объёмом в 1.6 литра с отдачей в 126 лошадиных сил. Все двигатели будут сочетаться с коробкой механического типа или автоматикой на 6 ступеней.