Volkswagen ID.4 станет первым кроссовером марки на батарейках

Фото: Volkswagen

Сообщается, что новинка сможет проехать около 500 километров на одном заряде.

Представители немецкой компании наконец-то официально подтвердили факт того, что уже до конца текущего года на конвейер всё-таки встанет автомобиль Volkswagen ID.4, созданный на базе концептуальной модификации, показанной 3 года назад. Машина поступит в продажу уже в 2021 году.

В основе паркетника положена платформа МЕВ, которая была создана специально для электрокаров. Разработчики отмечают, что провели большую работу по улучшению аэродинамических показателей транспортного средства, и им удалось значительно снизить коэффициент лобового сопротивления.

Пока что неизвестно, какой силовой агрегат будет положен в основе электрического кроссовера. Известно лишь, что с начала в продажу поступят модификации, оснащённые системой заднего привода. Однако, позже линейку пополнят и полноприводные машины.