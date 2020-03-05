В США продают коллекцию из 80 ржавых ретро-каров

На продажу в одном из городков США (Бельвиль) выставлена коллекция из 80 ржавых ретро-каров, а также двигателей и запчастей к ним. Текущий владелец машин просит за них 425 тысяч долларов или 28 миллионов рублей по актуальному курсу. При этом приобрести машины придется только всем скопом – это одно из главных условий продавца.

В этой коллекции значатся различные седаны, 2-дверные «хэтчи» 30 годов и даже грузовые автомобили. Среди них имеется ряд действительно уникальных машин, таких как пикап GMC 1938 года выпуска и грузовик Chevrolet COE с кабиной над двигателем.

Состояние коллекции машин – удручающее. Посколько многие десятилетия они хранились на открытом воздухе большинство из них подверглись серьезным проблемам с ржавчиной, а также лишились боковых окон и лобовых стекол.

Если владельцу ретро-свалки не удастся найти покупателей на свою коллекцию, то её отправят на аукцион, в котором её цена вряд ли окажется выше нынешней.