В Сети вспомнили «Буханку» с двигателем от самолета

Фото: УАЗ

Представители пресс-службы Ульяновского автозавода в цикле воспоминаний о различных модификациях моделей «УАЗ» напомнили о необычной версии «Буханки», оснащенной авиационным двигателем.

Речь идет о специальном автомобиле, созданном на базе УАЗ-452/37411, который использовали для запуска двигателей воздушных судов. В кузове такой «Буханки» находился авиационный мотор ТА-6А, который применялся в случаях, когда штатный стартер самолетов был неисправен.

Машина отличалась от обычной «Буханки» наличием вместо переднего бампера силовой платформы с 12-метровым рукавом, изготовленным из специального высокотемпературного материала.

Запуск реактивного двигателя самолета за счет авиационной «Буханки» происходил следующим образом: одновальный компрессор газотурбинного мотора ТА-6А, находящегося на борту машины, забирал воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Разогретый до температуры в 200-220 градусов по Цельсию подавался через гибкий рукав к бортовому штуцеру самолета на авиадвигателе.

За счет энергии сжатого воздуха запускались двигатели практически всех самых популярных советских самолетов, в числе которых значились: Ту-154, ИЛ-62 и ИЛ-76.