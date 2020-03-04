В сети опубликовали фото BMW M3

Фото: BMW

Если на фотографию попал предсерийный автомобиль, то не остаётся практически никаких шансов, что производитель откажется от весьма неординарного дизайна.

Ранее фотошпионам уже удавалось сделать снимки предсерийных автомобилей этой модели. Но, на этот раз фотографии вызвали фурор, так как у машины появились просто невообразимо огромные «ноздри», даже крупнее тех, которые были показаны ранее. Кроме того, в глаза бросается то, что сама решётка радиатора также будет значительно шире той, которая выбрана для купе.

Напомним, что ранее в сеть попадали снимки с изображением задней части авто. Благодаря этому стало известно, что машина будет оснащаться двойными патрубками выхлопной системы, а также миниатюрным сплойлером с рельефом. Уже известно, что под капотом будет работать трёхлитровый агрегат с мощностью в 510 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой механического типа на 6 ступеней. Альтернативой станет автоматическая трансмиссия на 8 ступеней. Когда фирма представит новый BMW M3, пока неясно.