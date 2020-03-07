В Россию привезли «топовый» GAC GS8

Фото: GAC

Компания GAC начала продажи в России «топовой» комплектации флагманского кроссовера GS8. Напомним, что с декабря эта модель стала доступна для российских покупателей, но только в двух версиях – GE и GL. Теперь же автомобили стали поступать к дилерам в максимальном исполнении GT.

Самая дорогая модификация GAC GS8 практически не отличается по оснащению в сравнении со средней версией GL. Визуально отличить их друг от друга можно только по наличию датчика адаптивного «круиза», встроенного в передний бампер «максималки».

Что касается других изменений, то они скрываются внутри. «Топовый» GS8 оснащен системой предотвращения столкновений и удержания в полосе, а также атмосферной подсветкой с восемью различными цветами, выбрать которые можно через меню «мультимедийки». Кроме того, в исполнении GT китайский большой кроссовер получил коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Приводит в движение автомобиль 2-литровый турбомотор на 190 лошадиных сил, сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Стоимость базовой комплектации GAC GS8 составляет от 1 миллиона 898 тысяч рублей. Средняя версия оценена в 2 миллиона 298 тысяч рублей, а «топовая» – в 2 миллиона 498 тысяч рублей.