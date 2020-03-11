В России появится новый китайский паркетник

Фото: Exeed

Автомобильный производитель Exeed сообщил о том, что собирается вывести на отечественный рынок свой автомобиль модели TXL. Эту информацию подтверждает тот факт, что в профильном ведомстве на эту машину уже был получен ОТТС.

Если верить официальной информации, кроссовер будет работать за счёт мотора с объёмом в 1.6 литра, мощность которого доходит до 185 литров, хотя ранее поступала информация про то, что агрегат будет форсирован до 197 лошадиных сил. Сочетается новый мотор с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. В продажу поступит полноприводная и переднеприводная модификации.

Особенностью модели является независимая подвеска. Клиренс составляет 16 сантиметров. Однако, вполне вероятно, что для продаж в нашей стране дорожный просвет подкорректируют. Сколько будет стоить паркетник и когда начнутся его продажи, пока неясно.