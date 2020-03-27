В России подорожали автомобили Ravon

Фото: Ravon

Компания Ravon подняла цены на свои автомобили в России. Как стало известно Daily-Motor.Ru, в марте стоимость всех моделей этой узбекской марки подорожали на 1,1 – 5% по сравнению с прежними прайсами.

Так, стоимость хэтчбека Ravon R2 увеличилась на сумму от 7 до 9 тысяч рублей. Седан Ravon R4 подорожал на 13-19 тысяч рублей, а 4-дверка Ravon Nexia R3 прибавила от 28 до 35 тысяч рублей.

С учетом переписанных прайсов за модель Ravon R2 отныне просят от 646 тысяч до 697 тысяч рублей. Стоимость Ravon R4 составляет от 678 тысяч до 756 тысяч рублей. За Ravon Nexia R3 придется заплатить от 670 тысяч до 748 тысяч рублей.

Напомним, что компания Ravon покинет российский авторынок к середине 2020 года. Узбекский бренд сменит Chevrolet, который начнет продажи уже знакомые в РФ модели – Spark, Cobalt и Lacetti.