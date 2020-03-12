В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Lada

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» отзывает в России 12 тысяч 192 своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, реализованные с сентября 2019 года по нынешний день. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва – необходимость проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормозной системы.

Уполномоченные представители АО «АвтоВАЗ» сообщат всем владельцам отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайшего сервисного центра Lada. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.