В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Lada

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Алексей Шмидт
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В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Lada
Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» отзывает в России 12 тысяч 192 своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, реализованные с сентября 2019 года по нынешний день. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва – необходимость проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормозной системы. 

Уполномоченные представители АО «АвтоВАЗ» сообщат всем владельцам отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайшего сервисного центра Lada. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель. 

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