В России отзывают BMW 6 серии

Фото: BMW

Стало известно о том, что китайская компания запустила акцию по отзыву своих транспортных средств, реализованных на российском рынке.

Отмечается, что условиям кампании соответствуют BMW 6 серии, которые продавались в течение трёх лет, начиная с 2013 года. Причиной проведения акции является возможность деформации или полной поломки фонарей стоп-сигнала. Если на них воздействует тепло или же машина будет двигаться на большой скорости, то светотехника может попросту отвалиться.

Как оказалось, такой брак был допущен из-за использования резьбовых соединительных элементов на углепластике. Ввиду воздействия температуры, соединения теряют свою прочность, что грозит разбалтыванием креплений и полным отсоединением стоп-сигнала.

Сейчас с владельцами транспортных средств указанной модели пытаются связаться дилеры. Все работы в сервисе будут выполнены бесплатно. Проверить принадлежность своего авто к кампании по отзыву можно на сайте профильного ведомства, предварительно введя ВИН-код.